Pedro Rodríguez, después de que el Supremo de EEUU tumbe los aranceles de Trump: "El sistema, de vez en cuando, funciona"

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado los aranceles de Donald Trump ya que consideran que el presidente se extralimitó con los mismos. El presidente estadounidense ha afirmado que esta decisión es "decepcionante" y, además, ha dicho que se avergüenza de que varios miembros de la corte no tengan el coraje de hacer lo correcto por el país.

Pedro Rodríguez indica que "es muy elocuente el deterioro democrático de EEUU". El profesor de Relaciones Internacionales indica que EEUU es un país "obsesionado con los impuestos". "En el fondo, de loque están hablando, es del poder del Estado, del papel de lo público en la vida privada de los americanos", añade.

Rodríguez indica que el primer artículo de la Constitución americana señala que "los impuestos, los aranceles son una exclusiva potestad del Congreso de los EEUU". Pedro indica que, a partir de ahí, se ve una maximización del poder ejecutivo en detrimento de los otros poderes. "Se confirma, una vez más, que algunos jueces federales son la última línea de defensa del Estado de Derecho", añade. "El sistema, de vez en cuando, funciona", afirma.

El profesor de Relaciones Internacionales señala que Trump cree que los aranceles "son la herramienta perfecta, sirven para todo". Para Rodríguez la manera de actuar de Trump "es un recordatorio de que el presidente está abusando de su autoridad".

