Pedro Rodríguez, tras la amenaza de Trump a España: "Su afán vengativo está más que demostrado"

Trump ha pedido que expulsen a España de la OTAN por no aumentar el gasto en defensa. El profesor de Relaciones Internacionales considera que esta amenaza confirma la precaria situación que tiene el Gobierno con la administración Trump.

Donald Trump ha pedido que echen a España de la OTAN si no aumenta el gasto en defensa. El presidente de EEUU ha dicho que hay que llamar a España "para saber por qué son unos rezagados". Trump considera que a nuestro país le va bien en muchos ámbitos gracias a cosas que ellos han hecho.

El gobierno español, por su parte, ha restado importancia a la amenaza del presidente estadounidense. Pedro Rodríguez explica que es complicado expulsar a un país de la OTAN ya que "el tratado de Washington no tiene ningún mecanismo de expulsión".

"Confirma la muy precaria situación que tiene el gobierno de España con respecto a la administración Trump que empezó en la primera semana atribuyendo a España su alineamiento con los BRICS", añade el profesor de Relaciones Internacionales.

Rodríguez considera que el "afán vengativo" y la "habilidad para apretar donde más duele" está demostrado. "Estamos pagando un problema de meter la política exterior por el embudo de la política doméstica" reflexiona Pedro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.