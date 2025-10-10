Zaida Cantera, tras la sugerencia de Trump de expulsar a España de la OTAN: "No existe ningún mecanismo en el Tratado que pueda expulsar a ningún país"

Zaida Cantera, ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, explica en 'Al Rojo Vivo' por qué el presidente de EEUU no puede sugerir que España, ni ningún país, salga de la OTAN. En el vídeo, todos los detalles.

Zaida Cantera, ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, sabe bien de lo que habla y desde 'Al Rojo Vivo' contesta a las declaraciones de Donald Trump, presidente de EEUU, que este jueves ha sugerido expulsar a España de la OTAN por no llegar al 5% en Defensa.

"No existe ningún mecanismo en el Tratado que pueda expulsar a ningún país, taxativamente. Solo el artículo 13 hace referencia a que a un país, si él lo quiere, puede retirarse, avisándolo un año antes", explica Cantera.

Además, señala Cantera que "la posición de España ahora mismo dentro de la propia OTAN hace que Trump tiemble", porque "gracias a España, entre otras cosas, dos países nuevos entraron" o por su posición geoestratégica, por lo que "Trump muchas veces habla y es un bocazas", afirma.

Ahora bien, ¿por qué cree que lo ha dicho?, le pregunta Antonio García Ferreras. "Porque Trump", contesta, "es una persona extremadamente orgullosa y le molesta de España que le haya plantado cara".

En el vídeo podemos ver con detalle toda su explicación sobre la OTAN y la posición de España en ella.