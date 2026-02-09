Pedro Rodríguez, tras la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "Hemos visto que la batalla cultural no está perdida"

El profesor de Relaciones Internacionales señala que la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, ha reconocido una realidad: "que la diversidad es una fortaleza".

Bad Bunny ha sido el encargado de realizar el espectáculo de medio tiempo en la final de la Super Bowl que se ha celebrado este domingo en San Francisco. El artista ha brillado en su actuación, dejando en la misma numerosos mensajes de unión y de orgullo por ser latino.

"Ha sido un mensaje impresionante a favor del mestizaje, la libertad, de la variedad de razas, gustos y sabores", expone Iñaki López. Como expone el presentador, durante la actuación no ha dado mensajes políticos directos, sino que, de manera inteligente, ha evitado el enfrentamiento y "lo que ha hecho es una reivindicación del amor, la unión y la unidad frente a lo que representa Trump, que es el odio y en enfado".

Pedro Rodríguez señala que lo que se ha podido ver en la Super Bowl "es que la batalla cultural no está perdida". "Me parece muy valiente Bad Bunny y también una muestra de utilizar el poder que tú sabes que tienes para el bien", indica Cristina Pardo.

El profesor de Relaciones Internacionales indica que Donald Trump "está acostumbrado a que grandes intereses económicos se pongan del lado más rentable de la historia". "Lo que estamos viendo aquí es que la NFL está reconociendo una realidad, y es que la diversidad es una fortaleza", expone Rodríguez, "y es la idea de que detrás de las barras y estrellas siempre hay un poco de español".

