El declive físico, a partir de los 35

Bea de Vicente afirma que ha mejorado después de los 35 años: "He dejado malos hábitos"

Según investigadores suecos, el declive físico llega a partir de los 35 años. Una conclusión que Bea de Vicente discute en este vídeo, donde sin embargo reconoce sus límites con el "perreo".

Según un estudio llevado a cabo en Suecia, el declive físico comienza a partir de los 35 años. Los investigadores han llegado a esta conclusión tras estudiar a 427 individuos durante 47 años en parámetros como la fuerza, la resistencia o la potencia corporal.

Sin embargo, Bea de Vicente no esta muy de acuerdo, ya que en su caso considera que "he mejorado un montón" a partir de esa edad. Eso sí, reconoce que "he dejado malos hábitos". No obstante, lamenta no haber "alcanzado ese meneo" con el perreo.

Edu Galán, por su parte afirma que a partir de los 35 "pegas un bajón tremendo, sobre todo si tienes una hija". Algo a lo que se suma Tania Sánchez, que apunta que "lo de tener hijos es muy complicado".

Juande Colmenero dice situarse en el punto intermedio entre unos y otros, a lo que Tania le responde que es porque "tus hijos son mayores ya".

