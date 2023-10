La reina Letizia y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, han elegido el color azul para la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Una coincidencia en la vestimenta que, según destaca Patrycia Centeno, realmente no es tal: "No es el mismo color. El de Letizia es azul petróleo y el de la presidenta del Congreso es azul klein, hay una diferencia", señala la experta en comunicación no verbal, que señala en ese color azul "un homenaje a la princesa de Asturias".

Por otra parte, Centeno ahonda en el simbolismo del traje blanco de la propia Leonor, más allá de la similitud con el que lució su madre en su pedida de mano. "Tiene mucho que ver en el simbolismo internacional con el sufragismo femenino", explica. "De hecho, si pensamos en todas las mujeres que acceden al poder en esa cita especial siempre van vestidas de blanco", añade la experta.

Centeno detalla que el blanco "es una oposición también al color negro, a la sobriedad del traje masculino, que significa el poder oculto". "Es una manera de dar transparencia, como que llegan aires renovados", precisa. "Es un color que transmite inocencia, transparencia, casi angelical... Es un color muy significativo", remacha. Puedes escuchar su análisis en el vídeo.