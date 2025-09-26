El padre de uno de los menores afectados, sobre el fuerte olor de su hijo a la vuelta: "No se quería duchar con las niñas"

Este hombre asegura que el niño llegó a su casa tras pasar por el campamento de Bernedo "bastante guarro" con "los calcetines negros" y "el pantalón marrón". El menor les explicó que "no quería ducharse" y que "le daba vergüenza".

El padre de unos de los niños que visitó el polémico campamento vasco en el que niños y niñas compartían habitaciones, duchas y vivieron situaciones que definen como traumáticas, ha explicado en Más Vale Tarde cómo vio a su hijo en su llegada.

"Cuando bajó del autobús olía bastante fuerte. Nosotros le preguntamos por qué no se había cambiado si llevaba diez mudas para nueve días", narra este hombre.

Además, asegura que el menor llegó "bastante guarro" con "los calcetines negros" y "el pantalón marrón".

"Nos empezó a explicar que no se quería duchar allí porque tenía que hacerlo con las niñas. No quería y le daba vergüenza", añade.

Es entonces cuando empezaron "a estirar el hilo de lo que estaba pasando". El padre asegura que el niño solo tiene nueve años.

Por su parte, Iñaki López explica que lo ocurrido ha afectado a la higiene de los menores: "Tenemos la referencia de otros casos que en esas dos semanas se han duchado dos o tres veces por el terror que les daba el momento en el que tenían que acercarse a las duchas desnudos y delante de todo el mundo".

