Pedro Rodríguez, sobre la reconstrucción de Gaza: "Quién va a pagar no se sabe, pero que alguien va a facturar, seguro"

En la reconstrucción de Gaza tras el acuerdo de paz, "¿quién paga la fiesta?", pregunta Iñaki López en este vídeo al experto en relaciones internacionales Pedro Rodríguez, que tiene claro que en tras este acuerdo "hay mucho dinero".

Hoy se producía el acto en el que Donald Trump y los líderes internacionales firmaban el acuerdo para la paz en Gaza.

Ante esto, Iñaki López reflexiona sobre los "cimientos muy flojos" para una paz duradera en Gaza y plantea una pregunta a Pedro Rodríguez: "¿Quién va a pagar la fiesta de la reconstrucción?".

El experto en relaciones internacionales señala que "si proteger el negocio es una motivación muy importante para Donald Trump, a lo mejor sale adelante".

En este sentido, señala que el Tony Blair Institute dirigido por el ex primer ministro británico, factura 100 millones de dólares año en política internacional: "¿Tú sabes la cantidad de maleteo que hay que hacer para eso?", comenta Rodríguez, que afirma rotundo que en este acuerdo de paz "no se sabe quién va a pagar, pero que alguien va a facturar, seguro".

