Pablo Ojeda desvela cuánto chorizo deberíamos comer a la semana: "Hemos gastado esta tarde lo de dos semanas o tres"

Pablo Ojeda visita Más Vale Tarde con una propuesta que tiene un ingrediente que hace las delicias de Iñaki López y Cristina Pardo: el chorizo. El nutricionista explica, primero, cómo se debe leer la etiqueta de este embutido. Cuando pone el término 'extra' significa que es de muy buena calidad.

En cuanto a sus ingredientes, estos deben limitarse a carne de cerdo, pimentón, sal, ajo y tripa. "No tiene más ingredientes, es la diferencia con un chorizo que no es extra", indica. Ojeda expone que, al adquirir este producto, debemos apostar por el que sea artesano, extra y que no tenga aditivos.

El presentador de Más Vale Tarde se ha mostrado muy preocupado por la cantidad de este embutido que deberíamos comer. "Todo va a depender de lo que tú te muevas", indica, "pero una tapita con dos o tres rodajitas a la semana no te va a pasar nada". La respuesta deja a Iñaki alucinado. "¿A la semana?", pregunta, extrañado. "Ya hemos gastado esta tarde lo de dos semanas o tres", responde Cristina.