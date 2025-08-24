Ahora

Agresión en Magaluf

Dos hombres heridos, uno crítico y otro grave, en una agresión en Magaluf (Mallorca)

El contexto El suceso tuvo lugar en la parte trasera del hotel HM Martinique pasadas las 5:30 horas de la madrugada, según una llamada al 112 que alertaba de una paliza a varias personas.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional Imagen de archivo de un agente de la Policía NacionalEuropa Press

Dos hombres de entre 40 y 55 años han resultado heridos, uno crítico y otro grave, en la madrugada de este domingo con ocasión de una agresión ocurrida en la localidad turística de Magaluf (Mallorca), ha informado el 061.

El suceso tuvo lugar en la parte trasera del hotel HM Martinique, en la calle Greco, sobre las 5.40 horas, según una llamada al 112 que alertaba de una paliza a varias personas.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades de soporte vital avanzado, una de soporte vital básico y un vehículo de intervención rápida.

Los equipos sanitarios atendieron a los dos heridos politraumatizados y los trasladaron a Son Espases, donde quedaron ingresados, uno en estado crítico y otro grave.

Las 6 de laSexta

  1. Mejora la situación de los incendios en España con la estabilización del fuego de Larouco como noticia más positiva
  2. Aagesen ve un "vínculo claro" entre los incendios y el cambio climático y reitera de la necesidad de un pacto de Estado
  3. La ONU tilda la devastadora situación de Gaza como "un fracaso para la humanidad" mientras Netanyahu niega la existencia de una hambruna
  4. Maduro acusa a EEUU de buscar un "cambio de régimen" de manera "terrorista" en Venezuela
  5. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia
  6. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos