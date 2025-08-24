Dos hombres heridos, uno crítico y otro grave, en una agresión en Magaluf (Mallorca)

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional

Dos hombres de entre 40 y 55 años han resultado heridos, uno crítico y otro grave, en la madrugada de este domingo con ocasión de una agresión ocurrida en la localidad turística de Magaluf (Mallorca), ha informado el 061.

El suceso tuvo lugar en la parte trasera del hotel HM Martinique, en la calle Greco, sobre las 5.40 horas, según una llamada al 112 que alertaba de una paliza a varias personas.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades de soporte vital avanzado, una de soporte vital básico y un vehículo de intervención rápida.

Los equipos sanitarios atendieron a los dos heridos politraumatizados y los trasladaron a Son Espases, donde quedaron ingresados, uno en estado crítico y otro grave.