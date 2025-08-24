Ahora

Rescate de un cayuco

Rescatadas más de 230 personas que iban a bordo de un cayuco a 429 kilómetros de Gran Canaria

Los detalles Todos ellos, de origen subsahariano, se han dirigido a la isla para recibir atención médica. Una vez en tierra se realizará un recuento más concreto de los integrantes de la embarcación.

Imagen de archivo de un cayuco localizado en aguas de El Hierro.Imagen de archivo de un cayuco localizado en aguas de El Hierro.Europa Press
Más de 230 personas han sido rescatadas en la madrugada de este domigo por Salvamento Marítimo a 429 kilómetros del sur de Gran Canaria.

Todos ellos, de origen subsahariano, nevegaban a bordo de un cayuco y se han dirigido a la isla para recibir atención médica. Una vez en tierra se realizará un recuento más concreto de los integrantes de la embarcación.

En la mañana de este sábado, el buque Teos reportó al Centro Nacional de Salvamento Marítimo que había avistado un cayuco parado con numerosas personas a bordo. Es por ello que el barco solicitó asistencia y permaneció junto a él.

El cayuco se encontraba en aguas de SAR (siglas en inglés de la zona de Búsqueda y Rescate, Search and Rescue) conjunta entre España y Marruecos. Por su parte, el país africano comunicó que no tenía embarcaciones por lo que fue Salvamento Marítimo quien se personó en el lugar.

Finalmente, efectivos rescataron a los afectados a las 2:15 horas y se dirigieron hacia el muelle de Arguineguín (Mogán).

