Raquel Ejerique, periodista de 'elDiario.es', tras la dimisión de Mazón: "Los valencianos estamos en manos de Vox"

Tras la dimisión de Mazón ha quedado en el aire quién será el próximo presiente de la Generalitat Valenciana. Esto dependerá del partido de ultraderecha con quien el PP debe negociar.

Carlos Mazón ha anunciado este lunes su dimisión como president de la Generalitat Valenciana. A pesar de ello, no ha aclarado qué pasará con su gobierno y tampoco ha indicado quién será su sustituto, algo que deberá negociar con Vox. Raquel Ejerique, periodista de 'elDiario.es', indica que los valencianos "estamos en manos de Vox".

"Siempre, más o menos, lo estuvimos porque para que Mazón fuera president necesitó los 13 votos de los ultraderechistas", añade. La periodista señala que la comunidad está en manos de lo que Vox quiera hacer. Así, el partido de ultraderecha podría apoyar a un candidato del PP, "que sería, en principio, el candidato preferido por Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca".

Vox podría decidir no apoyar ese candidato, "en ese caso, la Comunidad Valenciana estaría abocada a unas elecciones en un plazo aproximado de unos dos meses". "Feijóo no tiene ninguna capacidad, desde Madrid, de negociar con Vox en la Comunidad Valenciana porque la persona más cercana, en sintonía con Vox, es Mazón", señala la periodista. Este, como apunta Ejerique, "tiene la intención de pilotar su propia herencia y su propia transición".

Ejerique considera que Vox ha mantenido, desde que ocurrió el desastre de la DANA, que el culpable no era Carlos Mazón sino "Pedro Sánchez y el gobierno socialista". Además, como señala, siempre han minimizado los errores de Mazón y "han defendido que no tenía porqué dimitir".

"Entre sus bases, y entre la derecha más extrema, se defiende que Mazón ha sido una especie de víctima, una cabeza de turco, y se le defiende en el entorno de Vox y del propio PP de Valencia", añade, y, como expone, consideran que la situación debería haber afectado al gobierno central.

