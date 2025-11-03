Ahora

Llaman a la "responsabilidad"

Mazón deja una crisis abierta con su dimisión: el PP necesita a Vox para poder investir a un nuevo president

¿Por qué es importante? El PP no cuenta con los votos suficientes en Les Corts para investir a un nuevo president. Alberto Núñez Feijóo ha realizado un llamamiento para que los partidos actúen con "responsabilidad".

Imagen de Carlos Mazón.
Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como president de la Comunitat Valenciana apelando a que su sustituto sea alguien que "con la mayoría que claramente votaron los valencianos", complete y consolide "este nuevo tiempo.

Lo cierto es que con su marcha, Mazón deja una crisis abierta, y es que el PP necesita a Vox para que su candidato pueda convertirse en el nuevo president. "Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegirlo", ha destacado el ya expresident durante su comparecencia.

Desde el PP, todo han sido llamamientos al partido liderado por Santiago Abascal, y es que los 'populares' no cuentan con votos suficientes en Les Corts para investir a un nuevo president.

"Pido a los partidos que estén a la altura y faciliten la elección del nuevo president, que actúen con responsabilidad", ha destacado Alberto Núñez Fejóo.

Según ha podido saber laSexta, los primeros contactos se han producido a nivel autonómico, pero la vía determinante es la nacional.

"Primero que se decidan entre ellos y luego nosotros diremos cuál es nuestra postura", ha indicado Abascal, que ha asegurado que Mazón le avisó unos minutos antes de lo que iba a hacer.

El líder de Vox ha centrado su discurso en atacar al PP central, acusándoles de haberle entregado "un balón de oxígeno" a Sánchez con esta decisión.

Mientras, Génova hace cálculos para que, si esa investidura decae, las próximas elecciones caigan en domingo.

