Cuidar bien los dientes puede estar relacionado con una mejor salud cerebral, según un estudio publicado en la edición online de 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología. Los investigadores puntualizan que estos resultados no prueban que la enfermedad de las encías o la pérdida de dientes causen la enfermedad de Alzheimer, sino que solo muestra una asociación. Iván Malagón, odontólogo, ha estado en Más Vale Tarde este viernes para explicar más detalles sobre el estudio.

El odontólogo ha aclarado que los problemas dentales no solo afectan al cerebro, sino que "hay muchos estudios que relacionan enfermedades sistémicas con la pérdida dental prematura". "Esto sucede porque la gente no cuida bien sus dientes, no los cepilla, no se los coloca bien, etc.", ha asegurado Malagón.

El estudio descubrió que la enfermedad de las encías y la pérdida de dientes estaban relacionadas con el encogimiento cerebral en el hipocampo, que desempeña un papel en la memoria y la enfermedad de Alzheimer. En este dicho texto, establecen, según señala el odontólogo, que "hay claramente una relación directa entre pacientes que sufrían atrofia cerebral, degeneración de algunas partes del cerebro, con la mala higiene bucal, la inflamación dental y la pérdida dental".

Malagón ha llamado a concienciar sobre la salud dental. "Una buena higiene hará que los dientes nos duren para toda la vida, unos dientes colocados harán que no se pierdan prematuramente. Esto es como un edificio, cuando los pilares están rectos y las cargas son correctas, los dientes duran", ha detallado el odontólogo.