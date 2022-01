La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado una advertencia sobre las inversiones en criptomonedas que deberán contener todos los anuncios de las mismas en cualquier plataforma.

Un aviso en el que la CNMC alerta de que se trata de una inversión no regulada, que puede ser no adecuada para los inversores minoristas y que puede perderse la totalidad del dinero invertido.

Lo cierto es que diversos famosos han realizado anuncios sobre criptomonedas en las redes sociales durante los últimos meses. Pero, ¿es una opción real de inversión? El catedrático José María O'Kean alerta: "No te dan un tipo de interés, no te dan dividendos y no hay nadie que te defienda tu activo".

Yago Álvarez, economista y periodista en 'El salto', ha insistido en que "las trampas van muy por delante de la ley": "Organismos como la CMNV todavía van a evolucionar algo por detrás de estos activos".

"Las criptomonedas eran una herramienta para salir del poder de los Bancos Centrales. En el momento que deja de ser una herramienta para que pueda funcionar la economía de una forma diferente a ser un activo, para mí deja de tener el sentido que podría haber tenido", ha aseverado el experto, que ha asegurado que "pasa a ser solo pura especulación".