El Ayuntamiento de Daimiel, gobernado por el PP, se ha opuesto a la instalación de una macrogranja en su municipio y ha aprobado una ordenanza para evitar la instalación de este tipo de granjas en el municipio. Lo han hecho con el apoyo de todos los partidos políticos.

En Más Vale Tarde, Javier Fisca, concejal de Medioambiente de la localidad ha explicado los motivos. Hace dos años se dieron cuenta de que "este tipo de industrias ganaderas intensivas podía suponer una amenaza" para el entorno. Tras pasar todos los trámites han logrado ahora que entre en vigor un plan de ordenación que prohíbe este tipo de granjas en el suelo rústico.

"No estamos en contra de este tipo de ganadería. Apoyamos la ganadería y la agricultura en cualquier tipología -intensivo y extensivo-", ha señalado. Así, considera que cunado la ganadería extensiva no es capaz de poner en el mercado toda la carne que el consumidor demanda "hay que tirar de este tipo de ganadería que no son malas si están bien gestionadas y bien controladas".

No obstante, explica que en Daimiel existe el "hándicap del medio natural": "Tenemos un turismo de interior y dos joyas de turismo que hay que garantizar", ha sostenido, afirmando que hay que velar por la calidad del agua, del terreno y por que no haya malos olores.