Francisco Cacho Morgado, el meteorólogo de laSexta, ha desmontado este viernes en Más Vale Tarde las teorías conspiranoicas y negacionistas sobre la aparición en el cielo de las estelas blancas de los aviones. No, no nos están fumigando con estas rayas que aparecen en el cielo.

En las redes sociales, se han dado alas a estas teorías de conspiración debido, sobre todo, a que en estos días han aparecido muchas. Esto se debe al crecimiento de viajes en avión por Semana Santa y a que los cielos están más despejados: "Es normal que se mantengan más tiempo y se vean mejor. En días más nublados, se deshacen rápidamente".

Cacho ha querido dejar claro que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "no está modificando el clima, no nos están fumigando con aviones para que no llueva". Esas estelas de condensación "crean unos cristalitos de hielo que se quedan ahí cuando tenemos un tiempo estable y cielos despejados". Así que estas nubes trazadas en el cielo se forman por la condensación de vapor de agua y son falsas estas teorías.