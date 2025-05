Más Vale Tarde contacta con los presuntos estafadores que usan la imagen de Gonzalo Bernardos

Una teleoperadora de esta empresa ha explicado que, por ejemplo con una inversión de 250 euros es posible ganar hasta 2.000 euros. El economista advierte que "invirtiendo uno no se hace millonario ni deja de trabajar".

La imagen del economista Gonzalo Bernardos ha sido utilizada como reclamo por unos estafadores para anunciar criptomonedas. María Bugarín ha podido hablar con estos estafadores. Como cuenta la periodista, tras cumplimentar el formulario que aparecía al final de un vídeo promocional, recibieron la llamada de una teleoperadora de la supuesta empresa.

Esta mujer, que indica que está en la sede de la empresa en Londres, explica que no es necesario tener conocimientos para invertir ya que "todo funciona con Inteligencia Artificial". La mujer, además, explica que invirtiendo 250 euros se pueden llegar a ganar hasta 2.000 euros. "Hay clientes míos que hasta han dejado de trabajar", añade en la llamada.

Bugarín indica que también plantearon a esa teleoperadora su miedo a que fuera una estafa. Esta responde que la empresa tiene más de 20 años de experiencia y que su actividad está regulada por la ley. "Por estafas, no te preocupes, no se trata de ninguna estafa", añade la mujer.

La periodista expone que han comprado que todas las autorizaciones que describe son falsas. "No solo no tienen autorización para operar en nuestro país sino que la propia CNMV emitió una alerta en septiembre de 2024 advirtiendo al público de que no debían invertir en esta plataforma", añade Bugarín.

Bernardos, por su parte, indica que la inmensa mayoría de las personas que invierten en criptomonedas "no saben por qué sube, baja o desconoce que es un mercado que no está organizado". "La gente quiere vivir, y vivir muy bien, sin trabajar", añade el economista.

El economista advierte que "invirtiendo uno no se hace millonario ni deja de trabajar". "Puede conseguir una vida mejor, a largo plazo, pero nada más", añade. Bernardos expone que si alguien cuenta que en todo lo que invierte, gana dinero, "simplemente mienten". "Sabemos que lo dice el cuñado pero, el cuñado, también miente", concluye.