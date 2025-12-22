'MVT en Acción' acompaña a la policía en una noche de controles navideños: "Sigue habiendo gente que consume alcohol y coge el coche"

La policía de Madrid intensifica los controles de tráfico durante las fiestas navideñas. En 'MVT en Acción', los agentes muestran cómo detectan a conductores que consumen alcohol o drogas, usando drones, pruebas de drogas y unidades caninas para garantizar la seguridad.

Este lunes, en 'MVT en Acción', el equipo acompaña a la policía en sus controles de Navidad por Madrid. "Todos los meses realizamos macrocontroles y en esta época especialmente por la Navidad", explica Miguel Carmona, inspector en la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico.

"Lo hacemos a lo largo de toda la noche en diferentes puntos de Madrid", detalla el agente, y añade que la gente "está más concienciada" sobre no conducir después de haber consumido alcohol. "Aun así, sigue habiendo gente que consume alcohol y drogas y coge el vehículo", lamenta.

En estos controles, pasan todos los conductores, incluso los ciclistas. Un hombre comenta al equipo de MVT en Acción que "seguramente" dará positivo en el control de drogas. En ese caso, puede enfrentarse a una multa de 1.000 euros y se le requisa la bicicleta como medida de precaución.

La policía utiliza drones para controlar la zona y detectar cuando un vehículo intenta saltarse los controles. "Una de las funciones principales de la sección de apoyo aéreo es proporcionar una imagen visual al jefe de todo el servicio y proporcionarle la máxima información posible de cara al operativo", señala un agente.

A otro conductor que dan el alto, se le detecta el doble de la tasa de alcohol permitida. "La primera prueba ha sido 0,49. El límite, con la modificación de error del aparato, está en 0,29. Y a partir de 0,66 ya sería un delito", comenta otro policía.

Los agentes también advierten sobre los peligros de viajar en vehículos VTC, ya que tanto los conductores como los pasajeros pueden ser sometidos a controles. Como muestra el reportaje de MVT en Acción, la unidad canina encuentra restos de sustancias estupefacientes tanto en el conductor como en sus acompañantes.

Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de esta noticia.

