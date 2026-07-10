Detenido un hombre después de atropellar mortalmente a un peatón y amenazar a la Policía: "¡Tengo un cuchillo!"

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria conseguía reducir a un hombre que había atropellado mortalmente a un peatón en la carretera de Almatriche y había amenazado a los agentes con un cuchillo. Dio positivo por alcohol.

En Las Palmas de Gran Canaria, un conductor atropellaba a un peatón, causándole la muerte, y después chocaba con varios vehículos, para terminar golpeando a un motorista que ha resultado herido leve.

A la zona se trasladaban efectivos de emergencias y de la Policía Local, que al intentar detener al conductor se encontraban cómo el hombre les amenazaba con un cuchillo.

El individuo, que dio positivo en el control de alcoholemia, fue finalmente reducido por uno de los agentes, un policía en prácticas, aprovechando un descuido y ya ha sido puesto a disposición judicial.

La carretera de Almatriche, donde tuvo lugar el suceso mortal, arrastra un largo historial de atropellos. Los vecinos llevan tiempo quejándose de que no hay aceras y de que no está bien asfaltada.

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