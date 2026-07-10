El método de la siembra llega a los parkings: la Guardia Civil desarticula una banda criminal que robaba por toda España

Los detalles Los ladrones han cambiado los cajeros por los parkings de los centros comerciales. Se dirigen a las futuras víctimas para preguntarles algo. Aprovechando la confusión, entran en el coche y se llevan todo.

La Guardia Civil ha desarticulado una banda perfectamente organizada, compuesta por nueve miembros, que robaban a través del método de la siembra.

Los robos con este método renovado tenían lugar por toda España, desde Burgos hasta Cádiz pasando por Zaragoza.

Hasta ahora, el método de la siembra se desarrollaba principalmente en cajeros y sus víctimas eran personas mayores. Los ladrones tiraban algo al suelo y, aprovechando el despiste, robaban el dinero que habían solicitado al cajero.

Pero ahora, los ladrones utilizan otra modalidad, con coches. Los escenarios de esta metodología de robos son los parkings de los centros comerciales. Los ladrones se dirigen a las futuras víctimas para preguntarles alguna duda y, aprovechando la confusión, entran en el coche por detrás y se llevan todo lo que tienen.

Salen corriendo y, después acuden a cajeros para retirar el dinero de las tarjetas bancarias. En su última actuación, esta banda se llevó un botín de 20.000 euros.

La Guardia Civil ha detenido a tres de ellos, pero hay seis identificados en paradero desconocido a quienes siguen buscando.

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