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Entrevista en Al Rojo Vivo

Tesh Sidi (Más Madrid) insiste en el problema de la vivienda en España: "Yo soy diputada y tengo que compartir piso"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Más Madrid ha señalado que hubiese estado bien que el PSOE "les hubiese apoyado más" para intentar salvar el decreto de los alquileres. "Creemos que no se han volcado".

Tesh Sidi (Más Madrid) insiste en el problema de la vivienda en España: "Yo soy diputada y tengo que compartir piso"
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Tesh Sidi ha señalado en Al Rojo Vivo que legislar en política de vivienda no es solo construir más. "Se puede hacer, pero siempre que esté protegido de aquí a diez años", ha destacado.

La portavoz de Más Madrid ha indicado que el problema que tiene su generación, que tiene 30 años, es que ni teniendo un buen salario pueden ahorrar para la entrada de un piso. "Yo soy diputada y comparto piso", ha reconocido.

De esta forma, ha señalado que el problema es que a la gente se le va el salario en el alquiler. "No me quiero ni imaginar a quien tenga hijos o a algún familiar a su cargo", ha señalado, destacando que no se pueden pagar 1.500 euros de alquiler. "Hemos normalizado precios abusivos", ha criticado.

Tesh Sidi ha insistido en que esto es "inasumible", confesando que cree que el PSOE "no se ha volcado" para conseguir que el decreto de los alquileres salga adelante. "Alguien que dice que genera inseguridad jurídica, ya está diciendo que no nos va a apoyar", ha destacado, recordando que hay juristas y sindicatos que están "avalando esta prórroga".

"Hubiera estado bien que nos hubieran apoyado más", ha admitido al hablar de su socio de Gobierno. Un momento que ha aprovechado para asegurar que quienes ya se hubiesen acogido a esa prórroga la van a tener y les van a acompañar.

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