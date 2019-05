Te explicamos los alimentos que previenen infartos y desmontamos los falsos mitos de aquellos que aunque lo creas no lo hacen (como el vino tinto)

Nadie está exento de sufrir un infarto. Es la primera causa de muerta en el mundo. Lo que podemos hacer es disminuir ese riesgo. En esta enfermedad tan importante, hay alimentos a los que los hemos dado el don de prevenir las enfermedades cardiovasculares, aunque no todos lo hacen.

Luis Alberto Zamora explica que un alimento que no previene el riesgo de padecer un infarto es el vino tinto, que no deja de ser alcohol y un tóxico para el cuerpo. Al contrario de lo que se pueda pensar, puede aumentar el riesgo de tener un infarto. Otro falso mito está en el chocolate negro, que no es malo para la salud, pero tampoco previene enfermedades cardiovasculares.

Los alimentos que sí está demostrado que previenen infartos son , por ejemplo, el aceite de oliva. De hecho, la dieta mediterránea es cardioprotectora, entre otras cosas, por el aceite de oliva. Además, el ácido oleico (presente en el aguacate) reduce el colesterol 'malo' y aumenta el 'bueno'. También son recomendables el aguacate y los alimentos ricos en Omega 3 como el pescado y las nueces, así como los alimentos antioxidantes como las frutas y las verduras.