Las ventas de suplementos alimenticios se disparan con la pandemia del coronavirus, pero ¿sirven realmente para algo? En otro contexto a lo mejor pueden ser útiles, pero no contra la COVID-19. Y sobre esta cuestión ha hablado en Más Vale Comer el nutricionista Luis Alberto Zamora, que ha querido dejarlo muy claro para no generar falsas esperanzas: no sirve para prevenir, pero sí para recordar lo importante de una buena alimentación para tener un buen sistema inmune.

Mirando los estudios sobre lo que se come en España habitualmente y lo que deberíamos comer se observa que el 60% de los adultos no come toda la vitamina C que debería, y lo mismo sucede con el zinc (el 80%), el Omega-3 (el 85%) y la vitamina D (el 93%). Porque sí, muchas veces es más fácil tomarte un complemento alimenticio que cambiar todo tu sistema de alimentación. Pero insistimos: un sistema inmune sano necesitamos aportar nutrientes clave todos los días.

Destacamos el Zinc, un elemento del que hemos oído hablar muy poco pero es muy importante: es fundamental para generar células de defensa así como para la cicatrización de las heridas. ¿Cuándo se nota que hay deficiencia de zinc? Cuando las uñas están frágiles o cuando se cae el pelo sin motivo. ¿Y qué alimentos tienen zinc? Alimentos como las almejas o las chirlas, la ternera y hasta los frutos secos son muy ricos en este elemento.

También hablamos de la vitamina D. ¿No es suficiente con tomar el sol? Según los expertos, el sol tiene que estar en una posición adecuada para que lo genere, justo la que más peligro tiene de quemaduras solares. Además, según las últimas recomendaciones sobre la vitamina D, habría que exponer más del 40% de nuestro cuerpo, y no todo el año estamos expuestos al sol. Por eso, no hay que olvidar y obviar los alimentos ricos en vitamina D, como el pescado azul, la leche o los huevos.