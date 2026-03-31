Marta del Castillo o Malen Ortiz: los otros casos que piden la ayuda de la UCO tras el crimen de Francica Cadenas

Hay familiares que llevan años pidiendo la intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para esclarecer casos de desaparición. Es el caso de Marta del Castillo o Malén Ortiz. El padre de esta última recuerda: "Esta lotería maldita le puede tocar a cualquiera. A mí me ha tocado con mi hija".

Tras nueve años desaparecida, el caso de Francisca Cadenas se resolvió con la detención de dos hermanos, vecinos suyos, gracias a la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este éxito ha generado expectativas en otras familias de desaparecidos, como la de Marta del Castillo, cuyo padre desea que la UCO se encargue de encontrar el cuerpo de su hija, pese a que ya hay un autor confeso. Otro caso destacado es el de Malén Ortiz, desaparecida en 2013, cuya familia también solicita la intervención de la UCO para dar con su paradero. Hay miles de familias en España que viven este drama.

Nueve años estuvo desaparecida Francisca Cadenas. Tras el archivo temporal de la investigación y su posterior reapertura de mano de la UCO, ahora podemos decir que hay dos hombres detenidos por su crimen. Las investigaciones y exhaustivas escuchas hechas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil resolvieron la muerte de Francisca Cadenas al detener a dos hermanos y vecinos de la mujer.

Tras el éxito en la investigación del crimen de Hornachos, en Badajoz, el de Francisca, y su repercusión, la pregunta que sobrevuela es clara: ¿en qué caso se centrará ahora la UCO?

Sus agentes y recursos son limitados, pero ya hay familiares de personas desaparecidas que sueñan con la intervención de la UCO. Familiares que llevan años pidiendo que la UCO se haga cargo de la investigación y que, de alguna manera, acaben encontrando a su hijo, madre, padre...

El siguiente caso de la UCO

Porque hay que recordar que la Unidad Central Operativa no pudo hacerse cargo de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, hasta que pudo resolver el caso de Manuela Chavero, que llevaba desaparecida cuatro años.La UCO localizó el cuerpo sin vida de Manuela Chavero y se pudo condenar al principal sospechoso por su muerte.

Con esto en mente, el padre de Marta del Castillo estaría encantado de que el caso de la desaparición y muerte de su hija cayera en manos de la UCO de la Guardia Civil. Es más, en alguna ocasión lo ha dicho.

Pero hay un problema en el caso de Marta del Castillo. Ya hay un autor confeso: Miguel Carcaño. Eso ya está investigado y la UCO no puede movilizarse para encontrar el cuerpo de Marta, aunque es un detalle clave para dar paz a la familia.

Pese a ello, tras localizar el cadáver de Francisaca Cadenas enterrado bajo el patio de los dos hermanos acusados y detenidos, sus vecinos Lolo y Julián, el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha vuelto a pedir que esta unidad central operativa también se persone en su caso.

Otro caso a destacar es el de Malén Ortiz. Su familia lleva años pidiendo la ayuda y el trabajo de la UCO para encontrar a la joven. Tenía 15 años cuando se esfumó en el año 2013. Iba camino de su casa en un monopatín, pues volvía de casa de su novio, pero no llegó a ella.

La última imagen que se tiene de Malén es captada por las cámaras de un invernadero. En ellas, se la ve bajando del autobús en Calvià, Mallorca. Esta es casi la única pista. Los agentes de la Guardia Civil de Baleares investigan el caso desde entonces, pero no consiguen localizar a esta joven. Sus familiares llevan años pidiendo que no nos olvidemos de ella.

"Malen tiene derecho a ser buscada, a ser encontrada, porque esta lotería maldita le puede tocar a cualquiera. A mí me ha tocado con mi hija, pero te puede tocar a ti, con tu madre, con tu hermana, con una tía", recuerda el padre de Maelen. "Hay 12.000 familias en España que vivimos este drama", sentencia.

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