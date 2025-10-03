Marina Fibla, portavoz de la acampada propalestina en Barcelona: "No hay que legitimar las acciones ilegales de Israel"

Un grupo de personas decidían acampar este jueves por la noche en la zona del World Trade Center de Barcelona en solidaridad con la Franja de Gaza y para protestar por la detención de los activistas de la Flotilla

Las protestas contra la detención de los activistas que formaban parte de la Flotilla Global Sumud comenzaban este jueves en numerosas ciudades de nuestro país. En Barcelona, además, decidían también acampar como forma de protesta. Marina Fibla es portavoz de Global Movement to Gaza y de la acampada.

Como indica Marina, el objetivo de la acampada es "poder crear un núcleo de encuentro entre todas las organizaciones propalestinas de la ciudad de Barcelona y, posiblemente, de Cataluña". Además, tienen cuatro demandas "muy claras": el fin del genocidio y la violencia hacia el pueblo palestino, que los gobiernos rompan relaciones diplomáticas con Israel, que dejen de exportar e importar cualquier tipo de producto que sostenga el régimen sionista y, finalmente, la liberación de los activistas de la Global Sumud Flotilla.

Fibla indica que su acampada no tiene fecha de fin. "Somos una acampada sin fecha límite", expone, "las organizaciones propalestinas que vengan a formar parte de este espacio, que vengan a las asambleas a decidir cómo seguimos protestando y luchando por el pueblo palestino, son las que van a decidir cuándo nos movemos de aquí".

Sobre las críticas a la Flotilla, la activista expone que no le sorprenden. "No hay que deslegitimar a la Flotilla, al contrario, lo que no hay que hacer es legitimar las acciones ilegales cometidas por el Gobierno de Israel". "No pueden secuestrar a nadie en aguas internacionales", añade.

"La Flotilla no son terroristas, no están de fiesta, son personas que han ido a intentar brindar esa ayuda humanitaria que tan necesaria es ahora mismo en Palestina", reflexiona, "y si no hay llegado es porque Israel sigue, y seguirá, cometiendo crímenes hasta que los Gobiernos no actúen".

