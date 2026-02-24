Marcelino Madrigal explica cómo la extrema derecha "exagera el discurso" sobre los therians para "ridiculizar" las políticas progresistas

"Es fácil encontrarse a un señor con una máscara de gato en la red, pero no en la calle. Lo que sí nos podemos encontrar, y parece que nos preocupa menos, son animales disfrazados de personas cantando el 'cara al sol'", afirma el experto en seguridad.

Más Vale Tarde analiza la cuestión de los 'therians', personas que se identifican con animales, con Marcelino Madrigal, experto en redes y seguridad, que apunta que, "para tranquilidad de padres y madres", este es "un fenómeno muy minoritario".

En este sentido, recuerda que este grupo ha existido "desde siempre en las redes" y que "tiene más que ver con lo digital y con la generación de contenidos que con la vida real".

"Es fácil encontrarse a un señor con una máscara de gato maullando en la red, pero no en la calle", comenta Madrigal, que sin embargo señala que "lo que sí nos podemos encontrar en la calle, y parece que nos preocupa menos, son manadas de animales disfrazados de personas cantando el 'cara al sol' y en cambio eso nos preocupa bastante menos".

El experto apunta que los 'therians' han sido utilizados por los políticos republicando en Estados Unidos, "exagerando el discurso" sobre este fenómeno que, recalca, "tiene más que ver con la generación de contenido y que, por supuesto, no se creen" para preocupar a los padres.

De este modo, Madrigal explica que tras la sobredimensión del fenómeno 'therians' se encontraría la "batalla cultural" de la extrema derecha contra lo 'woke', asegurando que "pueden llevar a los niños a confundirlos de tal manera que crean que su identidad no es la humana, sino la animal".

Algo que, afirma, "les viene muy bien a ellos, sobre todo a la gente que saca autobuses naranja por la calle" para "ridiculizar y postergar" las políticas progresistas.

Ante las concentraciones 'therian', donde había muchos curiosos, pero pocas personas de este grupo, Marcelino cree que habría que hacer una reflexión: "¿Cómo vamos a proteger a a los menores en las redes si no somos capaces de protegerles en una plaza pública de Madrid, cuando les rodean cientos de chavales como ellos y les hacen bullying?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.