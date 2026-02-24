Ramoncín, sobre Mazón: "Parece mentira que este miserable esté ocupando un cargo"

El colaborador, muy crítico, señala que Mazón está cobrando un sueldo que es tres veces superior al de aquellas personas afectadas por la DANA que siguen esperando ayuda.

La jueza que está investigando la gestión de la DANA en Valencia ha pedido la imputación de Carlos Mazón. Nuria Ruiz Tobarra ha enviado al Tribunal Superior de Justicia su exposición sobre por qué cree que el expresidente de la Comunidad Valenciana debería ser investigado. La jueza le atribuye "negligencia grave" por homicidios por imprudencia.

Las víctimas de la DANA, además, han pasado este martes por la Comisión de les Corts y el Partido Popular "les ha ofrecido mano tendida", indica Iñaki López, "mientras, por otro lado, tiene al señor Mazón protegido".

Carmen Morodo considera que "esto ya tiene mal arreglo". "Todo se ha hecho tan mal", indica la periodista, "que hay una responsabilidad política". "Al mismo tiempo, hay un procedimiento judicial que espero que llegue hasta el final", añade, "pero, creo que ya no tiene arreglo todo lo mal que se ha hecho en relación con la gestión de la tragedia".

"Seguir insistiendo en hacer mal las cosas...", apunta Iñaki López, "y ahora hay un nuevo gobierno que, teóricamente, iba a acercarse a las víctimas y, no solo no lo hace, sino que le pone una paga a este señor y lo pone aforado".

Ramón Márquez, 'Ramoncín', por su parte, afirma que "parece mentira que eso ocurra". "Parece mentira que este individuo, para mí un indeseable, campeón del mundo de la mentira, que esté ocupando un cargo", señala, "que tenga un salario tres veces superior al que pueda tener cualquiera de las personas que están esperando ayuda".

El colaborador no entiende porque desde el Partido Popular no le piden el acta a Mazón. "Están quedando mal ellos, les hace más daño a ellos que a nadie", expone.

