Maestre, sobre los ultras polacos que atacaron a hinchas del Rayo: "Son organizaciones criminales; si no han matado ha sido porque ha llegado la policía"

El periodista ha analizado tanto el ataque como el fenómeno ultra en la Europa del este, así como el historial delictivo que suelen tener estos grupos.

El periodista Antonio Maestre ha analizado en Más Vale Tarde la agresión que sufrieron aficionados del Rayo Vallecano cuando se dirigían a Białystok (Polonia) para presenciar el encuentro de Conference League que enfrentaba a su equipo contra el Jagiellonia Białystok. En este sentido, Maestre ha subrayado que no se habla de "aficionados al fútbol", sino de "organizaciones criminales muy violentas", que en este caso han atacado a los rayistas por "ser antifascistas" y "si no han podido matar ha sido porque ha llegado la policía antes".

Asimismo, ha remarcado que "los ultras polacos son prácticamente grupos criminales" y que utilizan el fútbol "para poder organizarse", aunque "tienen cuestiones con narcotráfico y violencia".

Cabe destacar el alto grado de nacionalismo que hay en Polonia, hecho que ha recogido Maestre para enfatizar que muchos de los hinchas de ese país son "neonazis" que, además, acaban de volver o "están en la guerra de Ucrania". De hecho, según el periodista, allí adquieren conocimientos que luego aplican en las "peleas callejeras entre aficiones".

Por otra parte, ha recordado que los radicales del Jagiellonia están "hermanados" con los Terror Machine, radicales del Lech Poznan, con quienes los Bukaneros -ultras del Rayo- tuvieron varios enfrentamientos hace unas semanas.

No obstante, el periodista ha señalado que el caso de los aficionados más exacervados del Jagiellonia o del Lech Poznan no es un hecho aislado, puesto que "en la Europa del este hay grupos muy radicales" y ha aseverado que muchos de ellos se forman para "operar como organizaciones criminales".

En cuanto al papel de las autoridades polacas para tratar de acabar con el problema de los ultras en Polonia, Maestre ha expresado que son "bastante laxas y lo promueven y lo permiten", lo que conlleva que se convierta en un "problema de orden público" no tanto para los polacos, sino para "quienes van a ver el fútbol allí" o "cuando toca recibirles".

Durante el viaje, dos coches de hinchas polacos cortaron el paso a dos autobuses llenos de rayistas a quienes atacaron con bengalas, porras extensibles y machetes. La pelea terminó gracias a la rápida actuación de la policía polaca, aunque se saldó con diez heridos: nueve españoles, tres de ellos hospitalizados, y un polaco. Además, las autoridades han logrado detener a siete personas, cuatro de ellas relacionadas con el bloqueo de la carretera.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.