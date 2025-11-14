Maestre desvela que un miembro de la seguridad de Vito Quiles está relacionado con grupos neonazis

Antonio Maestre ha desvelado en 'Más Vale Tarde' que el agitador ultraderechista tiene como guardaespaldas a un hombre que porta camisetas con la esvástica nazi: "Le acompaña en su ruta por las universidades de España".

Vito Quiles se ha convertido en uno de los personajes más controversiales de los últimos meses tras su polémica ruta de universidades en las que expresa su ideología ultraderechista. Una nueva información vuelve a colocar al agitador en el ojo del huracán.

Antonio Maestre ha desvelado en 'Más Vale Tarde' que el ultraderechista tiene como guardaespaldas a un nazi. Este hombre porta camisetas con el símbolo que identifica esta ideología, la esvástica. Además, este estaría vinculado a una organización detenida el pasado mes por narcotráfico.

"No sé si es jefe de seguridad pero le ha acompañado en Navarra, Málaga y Tenerife. Es un conocido de los grupos neonazis y de los grupos que se ocupan a la desokupación. Ha trabajado con Dani Esteve", revela.

En una de las imágenes de este hombre, aparece con "una camiseta roja con una esvástica en blanco". "Estaba en una despedida de soltero del líder del grupo neonazi Suburbios Firm", añade.

"Después de esta fiesta, la Policía Nacional hizo una redada en diferentes ciudades de España en la que se detuvo a 13 personas por organización a pertenencia criminal a grupos ultras", explica a su vez.

En esta redada se detuvo al hombre que se iba a casar, que acabó en prisión, y "se incautaron varios kilos de cocaína, armas blancas, armas de fuego, parafernalia nazi y 100.000 euros en efectivo".

"No sabemos si se dedica a la seguridad de manera profesional. Es un tipo fornido que le está protegiendo. Está participando en el equipo de seguridad de Vito Quiles en su ruta por las universidades", sentencia.

