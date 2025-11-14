Zaida Cantera, sobre el agresor de Luis Rubiales: "No entiendo que haya pasado la noche en el calabozo"

El expresidente de la RFEF fue agredido este jueves durante la presentación de su libro. Su tío, Luis Ruben Rubiales, le lanzaba tres huevos. La agresión fue provocada debido a un conflicto familiar.

Luis Rubén Rubiales, tío de Luis Rubiales, irrumpía este jueves en la presentación del libro para agredir a su sobrino lanzándole tres huevos. Este fue reducido y, después, detenido. El agresor ha pasado la noche en el calabozo.

Zaida Cantera manifiesta su sorpresa por que haya pasado la noche en el calabozo. "Hemos visto determinadas acciones en la que se han tirado bengalas y nadie ha pasado una noche en el calabozo", indica, "me parece un poco alarmante".

"Hay una máxima en España: las luchas fratricidas, entre hermanos, son siempre las peores", añade. Cristina Pardo expone que no entiende por qué deciden hacer públicos los conflictos familiares. "Tú puedes tener unos problemas familiares del patín y que no se entere nadie", reflexiona.

"Pasa hasta en las mejores familias", comenta Iñaki López. El presentador, además, tampoco entiende que el agresor avisara antes de lanzar los huevos. Elisa Beni, por su parte, señala que siente "pena" por el editor del libro que, en ese momento, acompañaba a Rubiales en el escenario durante la presentación. "Es muy majo", explica, "no tiene nada que ver con la vaina".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.