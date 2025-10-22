Ahora

Luis Sanabria lee la carta de ruptura de Isabel Preysler a Vargas Llosa: "El asombro que me produjo tu ridícula escena de celos..."

Luis Sanabria analiza en este vídeo algunos de los "documentos ciertamente interesantes" que incluye la biografía de Isabel Preysler, desde las cartas de amor de Vargas Llosa a la que escribió ella misma para romper con el Premio Nobel.

En medio de un gran revuelo mediático, Isabel Preysler presentaba hoy sus memorias en las que, bajo el título de 'Mi verdadera historia', aborda episodios de su vida como sus matrimonios con Julio Iglesias, Carlos Falcó o Luis Boyer o su relación con Mario Vargas Llosa.

El libro, explica Luis Sanabria en el vídeo sobre estas líneas, también aporta "documentos ciertamente interesantes", entre ellos varias cartas que Vargas Llosa escribió a Isabel Preysler.

Entre las misivas de amor que escribió el Premio Nobel de Literatura para Preysler, Sanabria destaca una frase en la que dice: "Te mando muchos besos y palabras bonitas para esas orejitas que parecen dos signos perfectos de interrogación".

Sanabria también lee algún pasaje de la carta de ruptura que escribió Isabel Preysler a Vargas Llosa en la que explica los motivos: "Me cuesta mucho encontrar las palabras adecuadas para explicar el asombro que me produjo tu ridícula escena de celos la noche después de la fiesta de Moët Chandon".

