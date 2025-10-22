Isabel Preysler desvela que se casó embarazada con Julio Iglesias y que no pudo despedirse de Vargas Llosa:

En un adelanto de sus memorias en la revista 'Hola', Isabel Preysler habla de sus relaciones con Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa, del que dice que no pudo despedirse.

Alfonso Arús destaca que este miércoles es el "día del lanzamiento de las memorias de Isabel Preysler" y la revista 'Hola' ha realizado un pequeño avance de los fragmentos de dichas memorias. Sobre todo, cuando Isabel Preysler recuerda "las bondades de sus hombres".

Por ejemplo, de Julio Iglesias, Isabel Preysler ha dicho que "lo mejor es su fuerza de voluntad y su capacidad de trabajo" mientras que de Carlos Falcó ha destacado "su bondad y su alegría de vivir". Por otro lado, de Miguel Boyer, la socialité ha resaltado "su inteligencia y su sentido del humor británico" y, por último, de Mario Vargas Llosa, ha destacado su "genio literario y su gran aportación a la cultura universal".

Tras leerlo, Angie Cárdenas se pregunta en el plató de Aruser@s si "es lo único que tiene que destacar" y Alfonso Arús le responde que se trata "de lo más importante". "No nos está desvelando nada nuevo", asegura la colaboradora de Aruser@s mientras que el presentador confiesa tajante: "A mí lo que me hubiera interesado es saber en la cama qué tal. Que diga que Mario era un genio literario ya lo sabemos, no nos hace falta comprarnos el libro".

Por otro lado, Alfonso Arús destaca que, "según cómo comenta Isabel Preysler" su relación con Julio Iglesias, parece que al principio él era un desconocido "cuando esa boda fue mediática porque Julio Iglesias ya era una figura aunque todavía no se había instalado en América, pero en Europa era muy conocido". Por su parte, Angie Cárdenas explica que en sus memorias Isabel Preysler asegura que si se volviera a casar con Julio Iglesias no lo haría de la misma manera porque eran demasiado jóvenes.

"Julio ya me había pedido que nos casáramos, pero lo tuvimos que hacer con tanta rapidez porque me quedé embarazada", ha explicado Isabel Preysler, que ha contado que "no estaba preparada en aquel momento para el matrimonio". Por último, Isabel Preysler ha contado que no tuvo ocasión de despedirse de Mario Vargas Llosa antes de su fallecimiento y ha afirmado que tampoco se lo hubiera permitido "la familia".