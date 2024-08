El juez Peinado ha vuelto de vacaciones ordenando que se envíe a las partes del juicio a Begoña Gómez el vídeo con la declaración de Pedro Sánchez para que extraigan conclusiones de su silencio. Además, ha ordenado nuevos registros al empresario Barrabés.

Para Loreto Ochando, "no se puede" extraer conclusiones del derecho a no declarar de un testigo. "Siento decirlo, pero el lawfare existe", afirma rotunda la periodista en el vídeo sobre estas líneas, a lo que añade que "no hace falta prevaricar, con hacer un uso torticero del derecho es más que suficiente".

"Llevo 17 años como periodista de Tribunales y es la primera vez que veo algo de este estilo", comenta Loreto, que considera que "esto más que una instrucción judicial es un guion de Berlanga".