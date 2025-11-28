Locura total en Murcia por Richard Gere… y por 'su doble' que nadie esperaba

Richard Gere da luz a la Navidad en Murcia con el encendido del árbol gigante, y horas antes un hombre canoso se convierte en protagonista involuntario en un hospital al ser confundido con el actor.

Murcia está viviendo un viernes de lo más loco.Richard Gere ha llegado a la ciudad para inaugurar las luces de Navidad y abrir un gimnasio pediátrico en un hospital, pero no todo ha salido según lo previsto. A las puertas del centro, un hombre con canas ha provocado un auténtico revuelo: pensaban que era el mismísimo protagonista de 'Pretty Woman'.

Richard Gere inaugura un gimnasio pediátrico en un hospital de Murcia

"¡Va a colapsar!", asegura una mujer. Otro vecino asegura: "Desde que vi 'Pretty Woman', estoy encandilado". Y otra persona añade: "Enjoy Murcia, Richard, te esperamos". Selfies, risas y comentarios en las calles muestran que la expectación por Gere sigue intacta… y que incluso su 'doble' puede robarse unos minutos de protagonismo.

La verdadera estrella, además del actor, es el árbol de Navidad gigante de la Plaza Circular. Decorado con un corazón y una corona, luce el lema 'Una Navidad para la historia. 1200 celebrándola juntos'. Las puertas se abrieron a las 17:00 y el encendido oficial está previsto durante la tarde de este viernes.

El evento incluye show piromusical, efectos especiales y un árbol proyectado en el cielo con 65 cañones de luz, visible desde kilómetros alrededor. Según el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, durante estas fiestas Murcia ofrecerá Navilandia en la FICA, el Mercadillo Artesanal de la Glorieta con videomapping, Belén municipal, conciertos y la cabalgata de Papá Noel, de modo que este encendido es solo el inicio de una Navidad muy especial.

El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de tráfico: calles cortadas, desvíos habilitados, transporte público gratuito y aparcamientos disuasorios abiertos sin coste. Murcia se llena de curiosos intentando capturar una foto con Gere… o con su doble improvisado.

