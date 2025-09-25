Ahora

Alguno "pilló prisión"

Leo Álvarez recuerda los mayores 'simpas' de la historia de España: la "madre del cordero" dejó una cuenta de 12.000 euros

Cuentas sin pagar de miles de euros, algunos entraron en prisión y otros están en busca y captura. Leo Álvarez repasa en este vídeo los 'simpas' más sonados de la historia reciente de nuestro país.

El 'simpa' viral de más de 100 euros en Jerez lleva a Leo Álvarez a recordar en Más Vale Tarde algunos de los 'simpas' que, según él, "ya son historia de España".

Uno de ellos es el que sucedió en 2017 en Bembibre, donde los 120 invitados de un bautizo se fueron del restaurante haciendo la conga, pero dejando sin pagar una factura de 2.200 euros.

En Ponferrada fueron un poco más lejos, dejando una deuda de más de 10.000 euros de una boda. Por ello, se pidió para el 'promotor' dos años y medio de cárcel, pero se fue de España y está en busca y captura.

Sin embargo, "la madre del cordero de todos los simpas" para Leo ocurrió en Teo, en A Coruña, donde los organizadores de un bautizo huyeron sin pagar una cuenta superior a 12.000 euros. El periodista apunta que en este caso, solo en alcohol, se bebieron 4.000 euros. "Habría que tener en cuenta si esta gente estaba tan beoda que olvidaron pagar la cuenta", señala Iñaki López.

A nivel individual, el "rey de los simpas" es un hombre que vive en Zaragoza y que, señala Leo, "pilló prisión".

