Un pastor evangelista anuncia el fin del mundo y muchos en EEUU señalan a Trump como el 'anticristo' necesario

El contexto Según un pastor evangélico, esta semana Jesucristo bajará a la tierra y empezará el fin del mundo. Ante estas palabras, ya hay quien culpa a Trump por ser el "anticristo". Otros, le definen como el protagonista, como el "elegido divino".

Trump y el fin del mundo: tras el anuncio del 'rapto', los evangelistas le ven como el elegido, el "último emperador mundial"

"El Rapto, el fin de los tiempos, ha llegado". Así lo ha vaticinado un pastor evangélico que está convencido de que, a lo largo de esta semana, Jesucristo bajará a la tierra y se desencadenará el apocalipsis. Y ya hay gente que han aprovechado este momento para sacar a Donald Trump a la palestra, aunque de forma muy distinta. Unos piensan que es el "elegido divino". Otros le señalan como el "anticristo".

La realidad es que, en Estados Unidos, hay demasiadas personas que han creído el vaticinio del pastor evangélico, que aceptan que el mundo está llegando a su fin. Es el caso de una mujer que le han echado fe a raudales, porque asegura que ha vendido su casa por diez mil dólares. Hay quienes como ella, ya regalan sus bienes más preciados, hasta bolsos de Louis Vuitton.

Se deshacen de todo lo material antes del fin del mundo y tras creer, a pies juntillas, a este pastor evangelista sudafricano que se hizo viral diciendo que el rapto, el momento en que los cristianos son abducidos por el señor, el previo al apocalipsis; sería a mediados de esta semana. Cuando se ha dado cuenta de que se la ha pasado la hora y el mundo sigue activo, ha empezado a rebajar su afirmación. Aunque asegura que "puede ocurrir en cualquier momento", dice ahora.

El poder evangélico en Estados Unidos

Que se le haya creído tanto a este pastor evangelista de Sudáfrica es una prueba más del poder evangélico en los Estados Unidos. Fusionan su influencia con la de Trump. Ambos rezan juntos y se utilizan.

De hecho, para personas evangélicas, Trump es una especie de "último emperador mundial". O, incluso, como el anticristo que se encargará de que empiece el proceso del apocalipsis. Eso sí, como una herramienta necesaria, porque los evangélicos en Estados Unidos ansían que llegue el momento del 'rapto'. Incluso, en redes sociales, se pueden ver vídeos que nos muestran como los adolescentes esperan juntos, en el parque, Piensan que, en cualquier momento, dios los reclamará.

Y sí, en redes puede les estén haciendo muchas parodias, pero, a este paso, terminan haciéndose con el mundo y sus hilos antes de que se acabe.

