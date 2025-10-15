Cristina Pardo, sobre la asistente de Ábalos que se ha enfrentado con la prensa: "Parece Margarita Seisdedos"

A primera hora de este miércoles, José Luis Ábalos ha abandonado el Congreso de los Diputados para dirigirse al Tribunal Supremo, pero, pocos minutos antes de abandonar las instalaciones, René, su asistente, ha protagonizado un tenso momento con la prensa.

José Luis Ábalos ha comparecido este miércoles en el Tribunal Supremo y el juez ha estimado mantener su libertad, desestimando así la petición de la acusación popular para que entrara en prisión. A primera hora de la mañana Ábalos salía del Congreso de los Diputados para acudir al Supremo y su asistente, René, ha protagonizado un tenso encuentro con la prensa.

Iñaki López indica que la mujer ha defendido a Ábalos "que ni una madre". Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, René pide a la prensa que no le pregunten nada al exministro. "Con lo que tiene ahora por delante, ¿hay que desequilibrarlo?", expone.

Cuando, finalmente, Ábalos sale, la mujer se pone frente a las cámaras y las tapa para evitar que estas graben al exsocialista. Los periodistas hacen varias preguntas a Ábalos, pero este no responde y sube al taxi.

"Hay que decir que esta mujer parece Margarita Seisdedos", afirma Cristina Pardo, tras ver las imágenes. La presentadora de Más Vale Tarde señala que la prensa "no tiene la culpa ni pretende desequilibrar a Ábalos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.