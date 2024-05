Si algo nos ha quedado claro con los años es que Cristina Pardo es muy fan de Rafa Nadal. Es por eso que, Jorge Ventosa, productor de El Hormiguero, ha tenido una sorpresa con ella en riguroso directo que le ha hecho llorar: "Me ha escrito Maribel Nadal, hermana de Rafa Nadal, y me ha dicho 'Pobrecita, no puede quedarse sin verle. Le invitamos a un torneo". Tras esto, Ventosa ha enseñado el mensaje a cámara.

Un detalle que ha hecho que a Cristina Pardo se le llenen los ojos de lágrimas de la emoción. "¡Qué va a llorar! ¡Se ha emocionado!", ha espetado una de las hormigas. "Ya me he decidido. ¡Sí a todo!", no ha dudado en decir la presentadora, que estaba "encantada".

Desde el plató de Más Vale Tarde, reconoce que en ese instante, cuando recibió la oferta en El Hormiguero, le llovieron mensajes de familiares de gente que la quería acompañar al evento, y eso que todavía no sabe cuándo va a ir. "Verás cuando Rafa se te acerque, vamos a estar todos como las abuelas", comenta Beatriz de Vicente. "Con lo vergonzosa que soy, ¡va a ser lamentable!", espeta Cristina Pardo, que desvela que "un jefe de esta cadena" le ha dicho que le da "el día libre a cambio de que le mande unas imágenes llorando". Puedes ver el momentazo en el que recibe la sorpresa en el vídeo principal de esta noticia.