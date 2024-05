Uno de los momentazos de la semana se ha vivido en El Hormiguero. Ahí Cristina Pardo ha admitido que, a pesar de ser seguidora de Rafa Nadal, nunca le ha visto jugar en directo.

Para sorpresa de la periodista y de todos los espectadores del programa de Antena 3, Maribel Nadal, la hermana del tenista escribió en directo al equipo de El Hormiguero diciendo que invitaban a Cristina Pardo a un torneo.

La periodista ha explicado en Más Vale Tarde cómo se sintió y ha hecho una confesión: "Tuve la oportunidad de ir un día a El Hormiguero porque él iba de invitado y me dio tanta vergüenza que no fui. Hoy me arrepiento". "Vi a su tío Toni y le dije que era lo más cerca que iba a estar de Rafa Nadal", bromea también.

Además, Cristina Pardo sigue sincerándose: "He estado haciendo un programa viendo un partido de Nadal. Si oían un puñetazo en la mesa, era yo".