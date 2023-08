El periodista de El Mundo Junama Lamet ha señalado este jueves en Más Vale Tarde que llegar a un acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez "va a ser difícil". Sin embargo,lo que "se ha visto" en el Congreso deja claro que "no hay una mayoría alternativa" ni hay posibilidades de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda presentarse ante el rey para pedir ser investido. "La única vía posible es la de Sánchez", ha resumido.

Por otro lado, ha incidido en que si el expresidente catalán Carles Puigdemont no apoya a Sánchez en una investidura, habrá una repetición electoral. Un escenario que a Puigdemont, según Lamet, no le beneficia porque, en ese caso, "no le van a tocar mejores cartas de las que tiene actualmente".

"Es imposible que tenga mejores incentivos para apoyar una mayoría de Sánchez", ha explicado, añadiendo que podría "tener mejores resultados", pero "no podría tener más influencia". "Ahora mismo tiene la máxima influencia", insiste.

Según Lamet, sería "suicida" para Puigdemont "romper la baraja y acabar siendo culpable de una repetición electoral, en las que tendría la derecha una segunda oportunidad". "Hay escasos incentivos de que Junts rompa la baraja", ha sentenciado. En cuanto a una amnistía como vía para resolver la situación de bloqueo, el periodista no cree "que se pueda materializar del todo la amnistía" y que no sería como tal.