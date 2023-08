El PP se topa con un escenario complicado de cara a una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo después de que los diputados deVox no hayan apoyado la candidatura de la 'popular' Cuca Gamarra para presidir el Congreso de los Diputados. Así lo asumen desde la propia dirección nacional del partido.

Advierten fuentes de Génova que "si Vox rompe y no apoya a Feijóo y Junts per Catalunya sí apoya finalmente a Pedro Sánchez nos encontraríamos ante otro escenario no favorable para una investidura de Feijóo".

Y es que la constitución de la Cámara Baja suponía un hito clave en el calendario hacia la formación de un futuro Gobierno, algo que todavía no se ha resuelto tras los comicios del 23J y para lo que serán necesarias conversaciones y acuerdos entre los diferentes partidos.

La propuesta del PP, el partido más votado en estas generales, para presidir la Mesa del Congreso era la de Cuca Gamarra, pero solo ha cosechado los votos de su propio partido, uno de UPN y otro de Coalición Canaria. Vox, que en un primer momento iba a apoyar esta candidatura, ha optado por meter en la votación a su propio candidato, Ignacio Gil Lázaro, después de que el Partido Popular hubiese confirmado que no ayudaría a Vox a conseguir un puesto en la Mesa.

En palabras de Santiago Abascal, "ha faltado generosidad" por parte de los de Feijóo, y considera que "no pueden ser instituciones neutrales si Vox no está en la Mesa" y se dice "perplejo" por el hecho de que su formación haya quedado fuera de esta.

Desde el PP justifican su postura. Con los votos decisivos de Juntsgarantizando al PSOE la presidencia de la Cámara, en el PP han querido retener sus puestos en la Mesa y no ceder ninguno. En total, cuatro, con dos vicepresidencias y dos secretarías. Así, Vox, la tercera fuerza parlamentaria, se ha quedado sin representación en la Mesa, y desde la formación de extrema derecha acusan de ello a una "falta de voluntad del PP".

Así las cosas, podría entenderse que la relación entre la derecha de Feijóo y la ultraderecha de Santiago Abascal, destinadas a entenderse para que se de un Gobierno conservador, se han tensado en esta jornada. Fuentes de Moncloa a laSexta afirman que "el día de hoy no deja bien a Feijóo porque se demuestra que no tiene apoyos". "Vox puede haberle hecho hoy un favor (a Feijóo) al no cumplir lo dicho y no ir a una investidura", destacan las mismas fuentes.

Gamarra acusa a Sánchez de hacer "determinantes" a los independentistas

Las críticas de Cuca Gamarra han ido dirigidas en exclusiva a Pedro Sánchez, al que acusa de "ceder a todas las pretensiones de los independentistas" y de hacerlos "determinantes" en esta Legislatura.

"No sabemos es hasta qué punto llegan esas cesiones. Exigimos luz y taquígrafos para saber qué han cedido al independentismo para conseguir sus votos y ponerse al frente de la presidencia de la Cámara", ha destacado la 'popular' en rueda de prensa posterior a la votación. Añade que "Pedro Sánchez debe aclarar si va a haber amnistía, referéndum y autodeterminación".