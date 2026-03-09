Macron anuncia una "misión defensiva" internacional para abrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa en Chipre.

¿Qué ha dicho? Macron también ha anunciado que este martes habrá una reunión extraordinaria de los ministros de Energía del G7 para intentar lograr una "estrecha coordinación" de los países más ricos del mundo ante el impacto que los ataques contra Irán de Estados Unidos e Israel están teniendo en los precios del petróleo y gas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que "está en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

En un discurso en Chipre junto a los mandatarios de ese país y de Grecia, Macron ha subrayado que la defensa de la isla mediterránea es "una cuestión esencial para su país, para su vecino, socio y amigo, Grecia, pero también para Francia y con ella, la Unión Europea".

Así, el presidente francés ha afirmado que cuando se ataca a Chipre, que en este semestre preside la Unión Europea, "se ataca a Europa". "El primer objetivo de este viaje es mostrar plena solidaridad con Chipre, que la semana pasada fue blanco de varios ataques con drones y misiles. Cuando se ataca a Chipre se ataca a Europa", ha declarado Macron.

En el mismo discurso, Macron ha anunciado que este martes habrá una reunión extraordinaria de los ministros de Energía del G7 para intentar lograr una "estrecha coordinación" de los países más ricos del mundo ante el impacto que los ataques contra Irán de Estados Unidos e Israel están teniendo en los precios del petróleo y gas.

"Seguiremos trabajando en temas energéticos, que son extremadamente importantes, y en temas económicos. La reunión de Finanzas del G7 se celebró hoy. Mañana habrá una reunión entre ministros de Energía, en paralelo a la cumbre nuclear de París, y espero que podamos lograr una estrecha coordinación en el G7", ha dicho Macron en un discurso en Chipre.

