Juan Fernández-Miranda, sobre los últimos movimientos de Mazón: "Todo lo que está pasando tiene que ver con el aforamiento"

Carlos Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana alegando que "ya no puede más" y repartiendo culpas. Desde Más Vale Tarde, Juan Fernández-Miranda considera su renuncia tardía y apunta al aforamiento como la clave de su decisión política.

Carlos Mazón deja su cargo en la Generalitat Valenciana repartiendo culpas. El presidente tira de victimismo en su renuncia y asegurado que "ya no puedo más".

Desde Más Vale Tarde, Juan Fernández-Miranda da su opinión sobre la dimisión de Mazón, la cual considera "tardía". "Es escandaloso que hasta hoy no se haya asumido desde la presidencia de la Generalitat", añade el colaborador.

Asimismo, considera que Mazón en las últimas horas "ha hecho un movimiento político" que tiene que ver con mantenerse como aforado en las cortes valencianas.

"Todo lo que está pasando tiene mucho que ver con la palabra aforamiento, esa es la palabra clave", asegura Fernández-Miranda y añade que es uno tema que "ha estado muy presente durante el fin de semana en las negociaciones con Feijóo y eso está muy presente en lo que vamos conociendo, ahora la última noticia es que seguirá siendo diputado".

