Juan Fernández-Miranda, tras la muerte de Antonio Tejero: "Pasó a la historia como el que no se enteró de en qué se estaba metiendo"

El guardia civil estuvo ingresado en octubre en estado muy grave. Como indica el periodista, "hubo un montón de medios que lo mataron y luego hubo que pedir perdón".

Antonio Tejero, el guardia civil que protagonizó el fallido golpe de Estados del 23 de febrero de 1981, ha fallecido este miércoles a los 93 años en Valencia. El fallecimiento se ha producido solo dos días después del 45 aniversario del golpe y el mismo día que se han desclasificado numerosos documentos de ese día.

Como indica Iñaki López, el exgolpista nunca se arrepintió de su participación y, además, "siempre se ha mantenido fiel a su ideal franquista". "Ni ha evolucionado ni se arrepintió", expone Juan Fernández-Miranda.

Cristina Pardo recuerda que hace unas semanas Tejero estuvo ingresado en el hospital, muy grave, "y hubo mucha gente que pensó que había muerto". "Hubo un montón de medios que lo mataron", señala, "y luego hubo que pedir perdón".

Para Fernández-Miranda, "Tejero ha pasado a la historia como el que no se enteró muy bien de en qué se estaba metiendo". "Al final, es el tonto útil del golpe de Estado", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.