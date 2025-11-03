Juan Fernández Miranda, sobre la dimisión de Mazón: "El PP cierra una crisis, y abre tres"

Juan Fernández-Miranda reflexiona en este vídeo sobre la dimisión de Carlos Mazón y lo que supone para el Partido Popular a la hora de escoger a su sustituto, con unas duras negociaciones con Vox en el horizonte.

En su comparecencia de esta mañana desde la sede del PP, Alberto Núñez Feijóo celebraba la "decisión correcta" de Carlos Mazón después de que anunciara su dimisión. Además, denunciaba la cacería contra el president y aseguraba que "no es ningún asesino".

Pablo Montesinos señala que "la relación entre ellos nunca ha sido positiva" y que "la etapa que se abre no es fácil", pues desde Génova reconocen que en la negociación para la Comunidad Valenciana "Vox no se lo va a poner fácil", hasta el punto de que "no se descartan elecciones".

"Si hay elecciones en Valencia le puede complicar mucho la estrategia electoral de Feijóo", señala Pilar Velasco, mientras que Juan Fernández-Miranda considera que con la dimisión de Mazón "el PP cierra una crisis, y abre tres".

"La de la presidencia de la Generalitat, la de la presidencia del partido y la de la relación con Vox, que va a ser muy explotada por Santiago Abascal", apunta el periodista en el vídeo sobre estas líneas.

