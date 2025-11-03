Paloma Esteban, periodista de 'ABC', considera que la dimisión de Mazón "tiene demasiados interrogantes alrededor por resolver"

El líder del PP valenciano ha anunciado que no va a convocar elecciones lo que implica que su partido deberá negociar con Vox para nombrar un sucesor.

Carlos Mazón ha anunciado este lunes que dimite de su cargo como presidente de la Generalitat Valenciana. Durante su comparecencia ha expuesto que no va a convocar elecciones, lo que deja en el aire quién será su sustituto.

Paloma Esteban, periodista de 'ABC', señala que han recibido, desde el entorno de Mazón, "la noticia de que va a mantenerse en el puesto hasta que, efectivamente, se designe un sucesor". "Depende de una negociación con Vox", añade, "que no va a ser sencilla y que, yo creo que todavía está por empezar".

Mazón, además, ha indicado que, siguiendo el consejo médico, baraja cogerse una baja médica durante unos días o unas semanas. "En su entorno han matizado que, primero, habrá que ver esa consulta médica y que está por ver si la baja va a ser tal por cuestiones administrativas, porque ahí entra, precisamente, en juego el asunto de si, administrativamente, es compatible mantener el puesto con estar de baja", señala la periodista.

"A partir de mañana sí que podemos tener noticias, sí que sabemos que va a haber esa consulta médica", añade. Esteban señala que Mazón ha querido trasladar la sensación de que es un hombre "destruido, que necesita parar y que no puede más".

"La sensación es esa", recalca, "que, si hay consecuencias jurídicas o administrativas que pueden chocar con la continuidad en el cargo por estar de baja y que debieran forzar una renuncia, o que perdiera ese puesto, ya no ha quedado tan claro". "Es una dimisión que tiene demasiados interrogantes alrededor por resolver", expone la periodista.

Sobre quién podía ser el sustituto de Mazón, Esteban señala que Juan Francisco Pérez Llorca parece ser el candidato mejor situado. "Pérez Llorca ha sido el negociador con Vox a lo largo de esta legislatura", expone. A pesar de ello, la periodista considera que es pronto para que se dé por hecho. "La sensación que tengo es que la negociación va a ser dura y que no le va a poner nada fácil las cosas al Partido Popular", concluye.

