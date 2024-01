Ana María Valle ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales denunciando el trato recibido por Ryanair. La joven, visiblemente indignada, ha contado cómo la aerolínea le comunicó en el último momento que no podría viajar de Sevilla a Italia con su silla de ruedas.

"He preguntado muchas veces si había algún problema con la silla y me dijeron que no, que tenía las medidas correctas", ha asegurado. Sin embargo, justo cuando se disponía a montarse en el avión le comunicaron que no podría hacerlo.

La joven ha explicado que le dieron dos alternativas: o no volar, o estropear la silla para poder hacerlo. Ana María ha indicado que esta última opción no era viable, ya que nadie le aseguraba que al llegar a Milán se la pudieran arreglar. "Esto son mis pies y mis manos, ¿cómo me voy a mover por Italia si no lo arreglan?", ha preguntado completamente indignada.