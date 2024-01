Más Vale Tarde habla con Ana María, la joven que ha denunciado que Ryanair la ha dejado en tierra después de subirse a un avión con destino a Milán. El motivo, según la compañía, es que su silla de ruedas no cumplía con las medidas establecidas.

Al escuchar el testimonio de la joven, la abogada Beatriz de Vicente habla con ella y la aconseja acerca de los pasos a seguir con Ryanair. "Rompe el corazón solo con escucharte", confiesa. Para De Vicente, la compensación que uno puede conseguir en estos casos es "irrisoria", aunque cree que Ana María está "en su derecho de reclamar por vía judicial".

"Pero ten cuidado, no vaya a ser que no la ganes y acabes pagando costas. Lo digo porque Ryanair son bastante canallas. Lo mejor es que, a la próxima, elijas otra compañía, porque acumulan muchísimas quejas por trato discriminatorio, ya no te digo con personas que tienen dificultad de movilidad", añade Beatriz de Vicente.