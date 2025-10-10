Jorge Calabrés, sobre los encuentros de Ábalos con mujeres prostituidas: "Muchas veces se producían en mitad de su agenda"

Como se publica en 'El Español', el exministro socialista mantenía encuentros con mujeres prostituidas y que era Koldo García, su exasesor, el que se encargaba de gestionar esos encuentros.

El diario 'El Español' ha publicado que durante la cabalgata de Reyes Magos de 2021, Ábalos pidió los servicios de tres mujeres prostituidas. Más Vale Tarde charla con Jorge Calabrés, periodista del citado medio, para analizar esta información.

El periodista cuenta que Koldo García, por su parte, tenía el papel de "tener todo preparado, la logística, pagar los billetes, todo lo que necesitaran estas mujeres para ir a estos encuentros". Ábalos, por su parte, "también elegía cuántas iban".

Calabrés pone como ejemplo el encuentro que se produjo en la cabalgata de Reyes. "Hay una conversación entre Koldo y Michelle, una de esas mujeres, en la que hay un poco de desconcierto", cuenta el periodista, ya que no sabían cuántas mujeres se iban a encontrar con él.

"Es súper sórdido todo lo que está saliendo con respecto a la vida que llevaban, en privado, José Luis Ábalos y Koldo García", afirma Cristina Pardo. Calabrés explica que fuentes del caso le han contado que "muchas veces los encuentros se producían en mitad de la agenda del ministro". Este si, por ejemplo, se le anulaba una reunión "Koldo gestionaba, rápidamente, encontrar a una de las mujeres que tenían en agenda" para que el ministro pudiera tener un encuentro con ella.

